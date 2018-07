Cover de Iron Maiden se apresenta no Manhattan Café

O Manhattan Café Theatro traz para seu palco, neste domingo (15), a Children of the Beast, banda cover oficial na América Latina do Iron Maiden, legitimada pelo próprio Iron Maiden. A abertura fica por conta dos Garçons Cantores, a partir das 18h.





Com mais de 80 musicas no repertório e diferentes cenários que remetem às mais famosas turnês e épocas do Iron Maiden, o show da banda impressiona a todos que já tiveram a oportunidade de assistir, principalmente quando entra o mascote Eddie de dois metros e meio de altura, interagindo com o público.Desde 1993 a Children of the Beast já realizou mais de 1200 shows em todas as regiões do país e também na América do Sul. Nesse período participou ainda de importantes programas de TV e rádio, além de ter acompanhado os dois ex-vocalistas do Iron Maiden, Paul Di'Anno e Blaze Bailey em shows pelo Brasil.Formada por experientes músicos, cada integrante interpreta de maneira fiel o seu personagem, com todos os instrumentos, roupas e figurinos iguais ao original. O couvert custa R$ 80. Mais informações e reservas pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br