Cordel do Fogo Encantado volta aos palcos de Recife

Noite em clima de festival conta também com shows de Radiola Serra Alta, Aninha Martins, Almério, Tagore e Coco Trupe de Arcoverde, no Clube Português

O grupo Cordel do Fogo Encantado iniciou no mês passado a turnê "Viagem ao Coração do Sol" com shows emblemáticos passando por Salvador e Rio de Janeiro. Neste sábado (12), é a vez de Recife receber, no Clube Português, o tão aguardando retorno da banda de Arcoverde.



Além de músicas do álbum lançado em abril, incluindo o single, "Liberdade, A Filha do Vento", a banda vai apresentar também alguns dos clássicos dos discos Cordel do Fogo Encantado (2001), O Palhaço do Circo Sem Futuro (2002) e Transfiguração (2006).



Após oito anos, o grupo anunciou em fevereiro o retorno aos palcos e o lançamento do quarto álbum de inéditas, composto por canções que ficaram guardadas durante a pausa de quase dez anos e composições nascidas no reencontro de Lirinha (voz e pandeiro), Clayton Barros (violão e voz), Emerson Calado (percussão e voz), Nego Henrique (percussão e voz) e Rafa Almeida (percussão e voz).



São 13 faixas que seguem a tradição dos títulos duplos da literatura de cordel e que dialogam com os sentimentos humanos ao longo de uma história de cinco personagens, que percorrem caminhos, por vezes misteriosos e mágicos, em busca da filha do vento, chamada Liberdade.



Com um clima de festival, o evento começa às 21h e conta também com shows de novos artistas do interior de Pernambuco como Radiola Serra Alta de Triunfo, Almério de Altinho, e Coco Trupé de Arcoverde, além de Aninha Martins e Tagore. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 90 (primeiro lote), à venda nas lojas Redley, Avesso, Passadisco, Disco de Ouro e ainda pelo site Sympla.