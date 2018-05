Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos de São Paulo

Após lançar o disco que marcou o retorno da banda aos palcos, o Cordel do Fogo Encantado faz três apresentações e 1 a 3 de junho, no Sesc Pinheiros. Na ocasião, além de mostrar as novas músicas do álbum "Viagem ao Coração do Sol", lançado em abril, o grupo apresenta também alguns dos clássicos dos discos "Cordel do Fogo Encantado" (2001), "O Palhaço do Circo Sem Futuro" (2002) e "Transfiguração" (2006).



Para o show, a cantora Isadora Melo faz participação especial em algumas músicas do novo álbum, como "Sideral ou Quem Ama Não Vê Fim", "Raiar ou O Vingador Da Solidão", "Conceição ou Do Tambor Que Se Chama Esperança", e mais. Isadora é pernambucana e iniciou sua trajetória no tradicional espetáculo natalino "Baile do Menino Deus".





Sesc Pinheiros

Tel. (11) 3095-9400

1 a 3 de junho. Sexta e sábado, 21h e domingo, 18h

R$ 50