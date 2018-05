Coral da UFMG traz apresentação inédita a Brasília

O Ars Nova – Coral da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) chega a Brasília para uma apresentação com repertório inédito nesta sexta-feira (25), no Casa Thomas Jefferson Hall. O coral é regido pelo maestro Lincoln Andrade.

No comando do grupo desde 2016, Andrade tem garantindo que cantores e público pratiquem e escutem a música contemporâneas. "Acima de tudo, estamos trabalhando com o registro de uma leitura atual do movimento coral mundial", pondera.

O Ars Nova foi fundado em 1964 e foi considerado pelo compositor e crítico de arte José Antônio Resende de Almeida Prado como o maior conjunto vocal do Brasil.