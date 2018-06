Coquetel Molotov libera venda de ingressos promocionais 'às cegas'

O No Ar Coquetel Molotov libera, nesta terça-feira (5), a venda do seu primeiro lote de ingressos promocionais. A próxima edição do festival acontece no dia 17 de novembro, no Caxangá Golf Club, no Recife, e como de costume, os ingressos serão vendidos "às cegas", ou seja: o público garante a entrada por um preço mais barato antes mesmo de saber quais serão as atrações.

Essa é uma prática comum no Coquetel Molotov e também em grandes festivais do exterior e brasileiros, onde o público confia na curadoria do evento e também sempre espera uma grande produção. Este ano, o No Ar celebra 15 anos e são esperadas diversas atrações locais, nacionais e internacionais com uma programação que reúne música, cinema, moda e um grande encontro de Vogue.

O primeiro lote custa R$ 35 e está disponível no site da Sympla: https://goo.gl/bVA6Bb.