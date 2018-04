Conservatório Pernambucano de Música celebra Dia Nacional do Choro

Para comemorar o Dia Nacional do Choro, celebrado todo 23 de abril, o Conservatório Pernambucano de Música realizará, de quinta-feira (12) ao dia 16, várias atividades, entre shows e oficinas gratuitas. O evento homenageia ainda os 100 anos do bandolinista Jacob do Bandolim, um dos ícones do gênero.





Na sexta-feira (13), o Época de Ouro ministrará oficinas sobre os violões de seis e sete cordas, bandolim e flauta, e cavaquinho e percussão, das 10h às 12h, na sede do Conservatório. As aulas seguem sábado e domingo, com oficinas de outros instrumentos musicais. As sessões acontecerão das 9h às 12h e das 13h às 16h, promovidas por professores convidados e do conservatório.



No domingo (15), a partir das 9h, será a vez da oficina de prática do conjunto dos alunos que participaram das aulas com os orientadores da escola de música, culminando com uma apresentação às 16h. Todas essas atividades acontecem na sede do Conservatório Pernambucano de Música.



O encerramento da semana dedicada ao choro será na segunda-feira (16), às 19h30, com recital dos professores que ministraram as aulas de instrumentos musicais e importantes nomes do choro no Estado, como o instrumentista e compositor Beto do Bandolim e os músicos Moema Macedo e Lucas César. O evento é aberto ao público. Informações: 3183-3400.

A abertura do evento será na quinta (12), com a apresentação do grupo carioca Época de Ouro, fundado por Jacob do Bandolim em 1964. O show será no teatro de Santa Isabel, centro do Recife, a partir das 20h. Esta será a primeira apresentação do grupo no Recife com a nova formação.Além do centenário de Jacob, o pandeirista Celso Silva explica que o show também será dedicado a Dino 7 Cordas, integrante da primeira formação do grupo. "Nosso repertório terá as famosas músicas de Jacob, entre elas Bole bole, Assanhado, Noites cariocas, Alvorada, Receita de samba e Vibrações".