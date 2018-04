Confira a programação da inauguração do Sesc Paulista

Unidade conta com shows diversos e exposição durante o feriado

Um dos mais importantes endereços da capital paulista agora abriga a nova unidade do Sesc. Neste domingo (29), a unidade Avenida Paulista é inaugurada. A instituição conta com 17 pavimentos e dois subsolos, com área construída de 12 mil m², em edifício reestruturado de maneira sustentável com redução de impacto ambiental em área urbana, que no passado abrigou a administração central do Sesc em São Paulo. Com expectativa de receber cerca de 18 mil pessoas por semana, o Sesc Avenida Paulista terá suas atividades pautadas, sobretudo, pelo trinômio Arte, Corpo e Tecnologia.



Para o feriado, o Sesc preparou uma programação especial para sua abertura.



Confira a agenda de shows:



Domingo, 29 de abril



ORQUESTRA HELIÓPOLIS CONVIDA VANESSA DA MATA

Regência de Edilson Venturelli - Com formação camerística e repertório do clássico ao popular, a Orquestra Heliópolis apresenta um concerto com obras renomadas da música brasileira e internacional. Na apresentação, ecebe a cantora e compositora Vanessa da Mata, que relembrará canções de sua carreira como "Amado", "Ai, Ai, Ai", "Não Me deixe Só", entre outras.

Local: Palco Rua Leôncio de Carvalho. Horário: 12h

MEMÓRIAS INVENTADAS EXATAMENTE AGORA: TULIPA RUIZ INSPIRADA POR MANOEL DE BARROS

Voltado para crianças, Tulipa Ruiz faz um convite a pais e filhos para um encontro de voz e violão, entremeado pela declamação de poemas, leituras, músicas e canções brotadas e inspiradas a partir das obras do poeta mato-grossense Manoel de Barros.

Local: Palco Rua Leôncio de Carvalho. Horário: 13h30

AVENIDA RAP PAULISTA

Diferentes gerações do rap se encontram neste show inédito. Com Emicida, Rael, Helião, Sombra, Cris SNJ, Stefanie e Erick Jay. Direção geral: Kamau.

Local: Palco Rua Leôncio de Carvalho. Horário: 16h

FAFÁ DE BELÉM EM GUITARRADAS DO PARÁ. COM MANOEL CORDEIRO E FELIPE CORDEIRO

A cantora comemora 40 anos de carreira trazendo o calor das sonoridades do Pará, acompanhada pelos guitarristas Manoel e Felipe Cordeiro.

Local: Térreo. Horário: 16h às 19h

HERMETO PASCOAL & GRUPO

O multi-instrumentista alagoano apresenta as músicas de seu mais recente álbum, No Mundo dos Sons (Selo Sesc). Aos 82 anos, Hermeto segue em plena produção, firmando-se como um dos maiores nomes da música instrumental mundial, referência para músicos de diversas gerações.

Local: 13º andar. Horário: 12h às 16h

MAHMUNDI CONVIDA ALICE CAYMMI

A jovem cantora, instrumentista e compositora carioca traz seu pop ensolarado cheio de referências aos anos 1980, e ainda conta com a participação especial da também carioca Alice Caymmi.

Local: 13º andar. Horário: 16h às 19h

Segunda, 30 de abril

TRÊS É BOM. COM MAURÍCIO PEREIRA, WANDI DORATIOTTO E PAULO FREIRE

Três músicos, compositores, conversadores e contadores de histórias reúnem-se para mostrar suas canções, com muito improviso e bom-humor.

Local: Térreo. Horário: 16h às 19h

DUET, DE DIOGO GRANATO E LEANDRO CABRAL

Duet é um encontro artístico, sem tema e sem conceito, entre Diogo Granato e Leandro Cabral. A sutileza está na improvisação em que dois artistas de diferentes artes constroem com leveza e profundidade um espetáculo híbrido.

Local: 13º andar. Horário: 10h às 12h

SIBA, MESTRE GALO PRETO, MESTRE ZÉ DE TETÉ CONVIDAM ALESSANDRA LEÃO E COCO DE OYÁ

Um encontro com artistas de diferentes gerações traz a riqueza das manifestações musicais populares de Pernambuco.

Local: 13º andar. Horário: 16h às 19h



Terça-feira, 1º de maio

RITMO E POESIA. COM KARINA BUHR, THAYDE E CACO PONTES

A partir do termo rhythm and poetry (traduzido do inglês, "ritmo e poesia"), que deu origem à sigla RAP, o encontro apresenta as múltiplas relações existentes entre esta vertente do hip hop e a literatura. Com cantora e escritora Karina Burh e o rapper Thaíde, com mediação do poeta Caco Pontes.

Local: Térreo. Horário: 16h às 19h





Sesc Paulista

Tel. (11) 3170-0800

29 de abril até 1º de maio

Grátis