Concertos Urbanos leva orquestra completa a rua do Leblon

A programação também conta com outros nomes do catálogo da gravadora, como Beach Combers, O Som do Barzinho, Boss In Drama – surf music, rock, MPB, samba e pop. O Bar Bukowski, estabelecimento em Botafogo dedicado aos amantes de rock, também foi convidado para a festa e escalou o DJ Marcos Campos para a programação.

Outra grande atração da festa é o lançamento oficial da cerveja que a Jeffrey produziu em parceria com o maestro Isaac Karabtchevsky, que leva caju, castanha de caju, castanha do pará, pimenta malagueta e folha de limão kaffir.



Completando o cardápio de chopps, serão plugados outros dez sabores criados no Jeffrey Lab, com convidados como o chef Thomas Troisgros, Aconchego Carioca, Rafo Castro, Copacabana Palace com o chef Nello, Copacabana Palace com o chef KazuoHarada, Rubaiyat, Tropicale (chope de pitanga da Jeffrey), além dos rótulos da marca, Niña e RedPilsen.



Na parte gastronômica, às cervejas especiais da Jeffrey se unem hambúrgueres artesanais do chef Pedro de Artagão, batatas fritas do foodtruck Frites e espetos do Steak Rio.



JEFFREY STORE

Rua Tubira, 8, Leblon.

Telefone: (21) 2274-0000.

Sábado (26), das 12h às 22h.

Grátis.



Confira a programação completa:



12h DJ Bukowski

15h Beach Combers

16h DJ Bukowski

16h30 Gabriel Elias

17h DJ Bukowski – Marcos Campos

17h15 Som do Barzinho

19h Protocolo

19h15 Orquestra Petrobras Sinfonica com regência do maestro Isaac Karabtchevsky, com c onvidados: Pitty, Roberta Campos, Gabriel Elias e Elza Soares

20h45 DJ Boss In Drama

Em sua primeira edição, o evento Concertos Urbanos, que traz a Opes (Orquestra Petrobras Sinfônica) em seu formato completo no meio da rua, encurtando a distância entre a música clássica e o público, ocorre neste sábado (26), das 12h às 22h, em frente à Jeffrey, no Leblon.A orquestra é regida pelo maestro Isaac Karabtchevsky, seu diretor artístico e maestro titular, e terá convidados de peso, todos artistas da Deck, gravadora que completa 20 anos, como Elza Soares, Pitty, Roberta Campos e Gabriel Elias.