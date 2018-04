Comida di Buteco dá início a corrida pelo melhor petisco do Rio

Campeão nacional do ano passado, o Bar do David, localizado no Chapéu Mangueira, no Leme, oferece nesta edição o petisco Maritimidade, de massa folhada com mix de frutos do mar ao alho e óleo.



O Bar do Momo, na Tijuca, que em 2017 ficou em segundo lugar, desta vez criou o tira-gosto Eu Só Quero Ser Feliz, um misto quente de joelho de porco com creme de queijo, picles e mostarda, servido na torrada Petrópolis, com ketchup de catuaba.



No top três atual figura ainda o Boteco do Teixeira, em Duque de Caxias. Por lá, a opção concorrente da vez é o Boiteco, um bolinho de picanha moída com bacon, queijo empanado na farinha, servido com pão de alho e molho de gorgonzola.

Em sua 11ª edição, o festival gastronômico Comida di Buteco conta com 58 bares participantes, com receitas especiais no cardápio, a partir desta sexta (13) e até o dia 13 de maio. Com tema livre, os cozinheiros servem suas criações em busca do título de Melhor Buteco do Brasil. Ao todo, mais de 600 restaurantes participam, espalhados por 21 cidades brasileiras simultaneamente. Os peticos não podem ultrapassar o preço máximo de R$ 25,90.Na primeira etapa, os botecos servem seus tira-gostos para que público e corpo de jurados avaliem, com base em quatro categorias: petisco (70% do peso da nota), atendimento (10%), higiene (10%) e temperatura da bebida (10%).Na segunda etapa, os jurados visitam os campeões de cada cidade para avaliar qual deles vai ser eleito o melhor boteco do país.Ao todo, dos 58 estabelecimentos participantes do Rio, a maioria fica na região da zona norte e Grande Tijuca, com 23 opções, seguida pela zona sul, com 13, e a zona oeste, com oito. Centro e Zona Portuária aparecem com cinco botecos na lista, enquanto a Baixada oferece sete tira-gostos especiais. Há também duas opções na Ilha de Paquetá.