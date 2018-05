Comediante se apresenta em Brasília

Daniel Villas Bôas traz seu segundo solo para a capital

Em seu segundo solo de comédia, Daniel Villas Bôas traz ao palco "Os Melhores Erros da Minha Vida", um retrato hilário dos últimos acontecimentos da sua trajetória. Ao contar sua desengonçada saga, o comediante ressalta momentos marcantes.



"São fatos inerentes à história de quase todas as pessoas. Só que, cada um, de uma maneira muito pessoal, consegue transformar tudo em um caos particular", destaca o artista. A comédia faz curtíssima temporada no Teatro Brasília Shopping.



Baseado em fatos surreais, Daniel mostra seu ponto de vista sobre virar um adulto com responsabilidades, as diferenças da sua vida de solteiro e de quase-casado, ter filhos e contas para pagar e, é claro, quais foram os melhores erros de sua vida.



"Enxergá-los de forma diferenciada, sob uma nova e curiosa perspectiva. A vida acabou me ensinando que cada erro vira pelo menos uma piada. Tenho uma história única e original, mas que talvez seja praticamente igual a sua", comenta o humorista. O humorista acrescenta que a narrativa é um espetáculo indicado para todos os humanos. "Quem já errou, não pode perder a peça!", sugere.



OS MELHORES ERROS DA MINHA VIDA

Teatro do Brasília Shopping – Asa Norte – Brasília

12 e 13 de Maio, Sábado às 21h e Domingo às 20h

Ingressos: R$ 40,00 | 20,00 (meia-entrada)