Comédia romântica 'O Inevitável Trem' volta aos palcos

SALA BADEN POWELL

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360, Copacabana .

Telefone: (21) 2547-9147.

Estreia nesta quinta (19). Até 18/5.

Quintas e sextas, às 20h.

R$ 40.

A comédia romântica "O Inevitável Trem", que propõe uma reflexão sobre como (e se) nós valorizamos nosso tempo ao lado de quem mais amamos e o que elegemos como prioridades em nossas vidas, faz nova temporada no Rio, desta vez na Sala Baden Powell, em Copacabana, onde fica em cartaz a partir desta quinta (19) e até o dia 18 de maio."O espetáculo propõe uma reflexão sobre o tempo que gastamos com situações banais, em vez de valorizarmos os momentos importantes que vivemos com quem amamos", explica a atriz Carla Nagel, idealizadora do projeto.Foi ela que convidou Pedro Jones para assinar o texto e a direção do espetáculo, que conta a história de um casal que relembra histórias de amor e conflito do relacionamento. Vitória (Carla Nagel) é uma fotógrafa sonhadora e Jean Paul (Giuseppe Oristanio), um chef de cozinha pragmático. Em cena, ele inclusive cozinha uma massa ao pesto na frente dos espectadores.