Começa venda de ingressos para show de Tribalistas

A apresentação está marcada para o dia 10 de agosto no Centro de Convenções de Pernambuco

Começaram a ser vendidos nesta terça-feira (10) os ingressos para o show dos Tribalistas em Pernambuco. A apresentação está marcada para o dia 10 de agosto no Centro de Convenções, em Olinda, no Grande Recife.



Os valores das entradas variam entre R$ 75 a R$ 190. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.eventim.com.br ou nos quiosques Ticket Folia (shoppings Recife, RioMar, Tacaruna, Guararapes e Boa Vista).



A estreia da turnê acontece no dia 28 de julho, em Salvador, cidade natal de Carlinhos Brown. Além das capitais baiana e pernambucana, o trio passará pelo Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e, por fim, Belo Horizonte, no dia 7 de setembro.



Ao longo de 40 dias, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte percorrerão nove capitais do país. No repertório, estarão composições do primeiro álbum, de 2002, e do disco mais recente, lançado no ano passado.