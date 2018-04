Com temática migratória, Rogê apresenta novo álbum na Laura Alvim

Cantor sobe ao palco nesta quarta (24), em apresentação do disco "Nômade", que usa diversidade de ritmos para abordar a migração

O cantor Rogê apresenta o novo álbum, "Nômade", nesta quarta (25), às 20h, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. O disco traz à tona temas migratórios, usando mistura de alguns ritmos para contar essas histórias.



A ideia de abordar essas questões, bastante em alta com as crises humanitárias em diversos países do mundo, surgiu quando o próprio cantor se viu na condição de estrangeiro, na época em que foi morar nos Estados Unidos.



Com uma variedade de ritmos, como mambo, música caribenha, samba e jazz, o álbum conta com participações de artistas como Arlindo Cruz, Pretinho da Serrinha e Sérgio Mendes. As canções tratam da diversidade presente na formação do povo brasileiro, como "Escambau", e a influência da África na cultura do país, como "Diáspora negra".



No mesmo evento, haverá um debate sobre a situação dos refugiados no país e no mundo. Alguns integrantes da escola de música Dó Ré Mi Abraça, estrangeiros abrigados no Brasil, estarão presentes na conversa, assim como especilistas na questão.



CASA LAURA ALVIM

Av. Vieira Souto, 176, Ipanema.

Telefone: (21) 2332-2016.

Quarta (25), às 20h.

R$ 40.