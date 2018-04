Espetáculo retorna aos palcos nesta quarta (11) e faz crítica à realidade atual com o tema 'É mentira'

Começa nesta quarta (11) a temporada 2018 do "Rival Rebolado", no Teatro Rival Petrobras. O tema "É mentira" faz alusão à era atual e à realidade surreal vivida pela sociedade.



A temática joga luz sobre questões como política, notícias falsas e a noção de realidade. O elenco conta com Leandro Leal, Fabiano de freitas, Luís Lobianco, Delirious Fenix, Chayenne F, Eber ignacio, Iara Nixie, Karina Karão, Letícia Guimarães e Sidnei Oliveira.



No estilo do teatro de revista, com esquetes musicais debochados e assuntos em alta, vedetes fazem sátiras com bastante acidez e bom humor sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo.



Idelizado por Alê Youssef, Leandra Leal e Luis Lobianco, o espetáculo celebra a pluralidade de gostos, gêneros e estilos, alinhado à luta de LGBTs e minorias em geral.



TEATRO RIVAL PETROBRAS

Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia

Tel.: 2240-9796

Hoje, às 19h

R$ 30