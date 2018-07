Colônia de férias promove mundo da imaginação

A Bezer Produções assina colônia de férias, desta segunda (16) a sexta-feira (17), no Pomar Eventos, nos Aflitos, zona norte do Recife. Durante esta semana as crianças irão embarcar para o mundo da imaginação através de atividades temáticas como Chá das princesas, uma tarde no fundo do mar, tarde de aventuras na floresta, escola de Super Heróis e Mundo Mágico do Circo.A proposta de colônia de férias é também resgatar as brincadeiras infantis de antigamente, com atividades que estimulam a vivência em grupo, a coordenação motora, criatividade e o raciocínio lógico de cada criança. No final de cada dia, os pequenos assistirão a um musical com cada personagem do tema da colônia.Os ingressos estão à venda online por meio do Sympla e os interessados podem comprar o passaporte para todos os dias ou o ingresso individual, pagando através de boleto bancário ou cartão de crédito em até 12 vezes. O passaporte para a semana completa, com desconto, custa R$ 405, já a diária R$ 90, mais taxas. Ingressos sem taxas na Perylampo Store, que fica na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Boa Viagem. Mais informações pelo WhatsApp 99718-1188?.