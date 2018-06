Cold Stone abre nova loja em Brasília

Os sabores variam dos tradicionais a criações exclusivas, como o "Our Strawberry Blonde", o "Falling in Chocolate e o Founder’s Favorite", entre muitas outras deliciosas opções. O cliente poderá ainda criar sua própria combinação!



Quem já foi a uma Cold Stone Creamery e tem um sabor favorito, pode ficar tranquilo. Assim como nas demais lojas espalhadas pelo mundo, a nova casa oferece o mesmo cardápio, que muda apenas de acordo com as variações culturais de cada local.



A Cold Stone Creamery nasceu em 1988, na pequena cidade de Tempe, no Arizona (EUA), a partir do desejo do casal Susan e Donald Sutherland de encontrar o sorvete perfeito, quando surgiu então uma das histórias de maior sucesso no segmento de franquia de sorvetes nos Estados Unidos e no mundo.



INAUGURAÇÃO COLD STONE CREAMERY

706/707 Norte

28 de junho, das 18h às 22h

Degustação gratuita

A partir desta quinta-feira (28), a sorveteria norte-americana Cold Stone, que criou o modo de preparo em pedra de granito, abre as portas para o público do Distrito Federal na 706/707 Norte, pertinho do UniCeub. Será realizado um Grand Opening, com degustação gratuita a quem for ao local.No endereço, os sócios Beethoven Barroso, Daniel Barroso e Felipe Oliveira montaram a loja seguindo o padrão de excelência exigido por uma das mais importantes franquias de sorvetes dos Estados Unidos. "Pretendemos repetir o sucesso das demais unidades. Em todos os mercados onde a Cold Stone Creamery chegou, ela alterou o cenário de sorvetes da Cidade", afirma Daniel Barroso.Na nova unidade, os clientes brasilienses terão uma experiência única. Poderão se deliciar com sorvetes premium, cremosos, gostosos e fresquinhos feitos de forma artesanal, diariamente e sem nenhuma gordura vegetal hidrogenada.