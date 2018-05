Clube tem baile especial para mães

O Baile foi idealizado especialmente para a terceira idade

Encabeçada pelo ex-vocalista do Móveis Coloniais de Acaju, André Gonzales, a "Sr. Gonzales Serenata Orquestra" se apresenta neste domingo (6), final de semana que antecede o dia das mães.



No show especial batizado de Bailame! das mães, o quarteto interpretará muito bolero, salsa, samba e forró. O agito é para todas as idades e começa no fim de tarde.



No repertório, André dá voz a canções que foram imortalizadas por nomes como Carlos Galhardo, Orlando Dias, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Elis Regina, Maria Bethânia, entre outros grandes artistas brasileiros. E segue a linha do inusitado usando a linguagem das rádios novelas e os ritmos da dança de salão



"A Sr. Gonzales Serenata Orquestra é um projeto que tem no centro a interação com os maiores de 60, mas que naturalmente envolve todas as idades, famílias, netos, todos que se interessam em dançar!", afirma André.



BAILAME! SR. GONZALES SERENATA ORQUESTRA

Domingo, 06 de maio, a partir das 16h

Clube dos Previdenciários SEPS 712/912 Cj D Bl 1 - Asa Sul, Brasília-DF

Informações: 61 995502192

Ingressos R$ 20,00 (valor inteira)