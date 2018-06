Clube realiza festa junina típica do Nordeste

FESTA JUNINA DA AABB

Clube AABB (SCES)

Dias 22 e 23, às 19h

Ingressos a partir de R$25





A Festa Junina da AABB pretende esquentar a noites da Capital a partir deste sábado. O clube vai proporcionar aos brasilienses uma viagem ao Nordeste Brasileiro, berço das tradicionais celebrações juninas, com primorosa decoração.Durante o final de semana, os brasilienses poderão contar com show dadupla Pedro Paulo e Matheus, do grupo Só Pra Xamegar (SPX), além de esquenta com o DJ Renê Ricochet e apresentações diárias de quadrilhas e de dança country.A festa foi planejada para toda a família. As crianças poderão se divertir em um espaço kids especialmente montado para elas, com pescaria, cama elástica, brinquedos infláveis, mini brinquedoteca, tiro ao alvo, jogo de argolas, chute ao gol e muito mais. Haverá, ainda, Feirinha de Artesanato e muita diversidade de comida típica.