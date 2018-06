Clube Nipo realiza 32° edição de seu arraiá

Entre as apresentações haverá shows de Taiko (instrumentos de percussão japonês), os cantores Ligia Sagae e Paulo Márcio e grupos tradicionais nipônicos. Fora as atrações sertanejas e de forró. Tudo isso vai agitar a galera nos três dias de festa.



No arraiá do Clube Nipo haverá ainda diversos estandes com artigos e produtos orientais. Além disso, neste ano, um dos salões brasilienses de renome, o Hélio - instituto de beleza, marcará presença com cortes e produtos a preços promocionais.





ARRAIÁ DO CLUBE NIPO

Setor de Clubes Sul, trecho 1, lote 1, às margens do Lago Paranoá.

Nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho

Ingressos:R$20 (inteira) e R$10 (meia)

Venda online: www.bilheteriadigital.com/busca/nipo

Horários:Sexta-feira das 19h às 00h

Sábado das 12h às 00h

Domingo das 12h às 18h

Brinquedoteca para os pequenos todos os dias









Em sua 32ª edição, o arraiá do Clube Nipo é um dos mais tradicionais do Distrito Federal. Neste ano, a festa ocorre até o dia 1º de julho. Comidas típicas e orientais, bazares, diversos shows e brinquedoteca estão entre as atrações do evento.Além das atrações culturais, o evento conta com deliciosas iguarias, típicas da época junina, como quentão, canjica, maçã do amor, entre outros. A festa também traz diferenciados doces gourmets e pratos japoneses, como o sushi burguers, temaki, sashimi, rolinho primavera e Yakisoba."O objetivo do evento é trazer para o Brasiliense um evento democrático, para toda a família que mostre um pouco da cultura japonesa, adaptada à uma das festas mais tradicionais brasileiras, a festa junina", afirma Flávio Hideo, vice-presidente do Clube Nipo.