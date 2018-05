Clube Alemão revive melhores momentos do Downtown Pub

O Clube Alemão, no Parnamirim, zona norte do Recife, promete relembrar os melhores momentos do Downtown Pub, nesta sexta-feira (18), a partir das 20h. No início deste mês, o pub anunciou, após 20 anos de atividades, que fecharia as portas, mas as manifestações nas redes sociais fizeram os sócios voltar atrás da ideia.





Já a Bola Gato, que fez a sua estreia em abril de 1999 no pub recifense, vai de Lulu Santos, Barão Vermelho, Cidade Negra, O Rappa e Kid Abelha. Atualmente, a banda conta com Eduardo Kalil (voz e guitarra), Eduardo Farias (teclados), Fernando Cardozo (baixo) e AD Luna (bateria).



A Dick e os Vigaristas, banda que homenageia o desenho animado de mesmo nome, também aposta no rock nacional. Na estrada desde 2004, o grupo é formado pelo engenheiro Ricardo Carvalho, o médico Eduardo Carvalho, o arquiteto Thyago Amaral e os músicos Múcio Fernando e W. Sopa. Os ingressos custam R$ 50 (sócio) e R$ 80 (não sócio), à venda no local.

No entanto, como a notícia deixou muita gente com saudade das noites com muito pop-rock no bairro do Recife, o Clube Alemão resolveu promover um tributo em homenagem ao pub. A festa tem como atração as bandas Dick e os Vigaristas, Bola Gato e Downtown Band, que fizeram a alegria de muita gente na casa de shows.Um dos momentos mais emocionantes da noite promete ser o show da Downtown Band, quinteto criado especialmente para reviver os bons momentos do bar, apresentando repertório com grandes sucessos que marcaram a casa do rock nestes quase 20 anos. Nomes como Rolling Stones, The Doors e Pink Floyd estão garantidos no setlist.