Claudio Lins apresenta clássicos da música brasileira

Vice-campeão da primeira temporada de "Popstar", reality show exibido pela Globo, Claudio Lins ficou famoso por cantar temas consagrados da música popular brasileira com arranjos contemporâneos. Assim, criou o espetáculo Expresso Brasileiro, no qual apresenta temas clássicos que marcaram o Brasil. Ele se apresenta nesta terça-feira (10), às 21h, no Teatro Porto Seguro.

Claudio pretende fazer uma viagem musical por meio de sucessos que marcaram épocas importantes da nossa história. O repertório inclui temas como "Expresso 2222", "Canto de Ossanha", "Lembra de Mim", "Tropicana" e "Oceano", entre outras.