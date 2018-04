Clássico de Nelson Rodrigues, Valsa #6 chega ao Recife

"Valsa #6" é a obra máxima do maior poeta dramático brasileiro, Nelson Rodrigues, se considerados os aspectos da complexidade dramatúrgica do mergulho na alma do ser humano – e na expressão polifônica de tantas vozes que somos e desconhecemos. Neste domingo (29), às 21h, o espetáculo aporta no Recife, terra do autor, no teatro RioMar, na zona sul.





O espectador poderá ser tocado, manipulado, terá que vestir uma roupa branca (fornecida pela produção), ficando coberto da cabeça aos pés - a necessária assepsia da morte. O único monólogo de Nelson Rodrigues transforma-se em uma multidão de vozes. Uma jovem pianista viveu um sonho trágico. Eis a história que você vai vivenciar.



Quem quiser conferir a peça na capital pernambucana, os ingressos custam de R$ 20 a R$ 80, à venda na bilheteria do teatro RioMar Recife e no site www.uhuu.com.

Com montagem de Caco Coelho e interpretação de Gisela Sparremberger, "’Valsa #6’ é menos parecido com um monólogo do que uma máquina de escrever com uma de costura", como descreveu Nelson. Uma atriz individuada, múltipla, que cabe nela a cidade inteira. Ela é todo o décor. Ela está morta. Portanto, livre do atribulado cotidiano, da tortura da vida. Ela trafega na serenidade da morte. O seu tormento é a presença ainda da vida, em sopros.As enormes cortinas que revestem o ambiente de branco se perdem na imensidão do urdimento, causando a sensação de um espaço etéreo; o jogo de sombras e os cheiros que envolvem a todos entregam aos presentes uma verdadeira experiência sensorial, na qual o público é parte integrante do espetáculo.