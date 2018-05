Clarice Falcão apresenta 'Problema Meu'

Com os temas de "Problema Meu", seu trabalho mais recente, lançado em 2016, Clarice Falcão se apresenta nesta terça-feira (22), às 21h, no Teatro Porto Seguro.



Produzido por Kassin, o álbum tem 14 faixas, onze delas autorais. O disco conta ainda com "Banho de Piscina", assinada por João Falcão, pai de Clarice; "A Volta do Mecenas", do jovem compositor Matheus Torreão; e uma versão balada do hit electropop "L'Amour Toujours (I'll Fly With You)", do DJ italiano Gigi d'Agostino.



Além de mostrar os temas de "Problema Meu", a cantora, compositora e atriz pernambucana relembra os sucessos de "Monomania", disco de 2013, sua estreia na música. O álbum tem músicas como "Macaé", "De Todos os Loucos do Mundo" e "Oitavo Andar", seu primeiro sucesso.



No palco, ela é acompanhada por João Erbetta (guitarra), Bubu (baixo), Pedro Garcia (bateria) e Danilo Andrade (teclados). A direção artística da turnê é realizada por um coletivo de mulheres formado pela designer Julia Liberati, a figurinista Elisa Faulhaber, a empresária Michelly Mury e a própria Clarice Falcão.