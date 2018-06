Cissa Guimarães aborda inquietações da mulher moderna

Comédia romântica ‘Doidas e Santas’ chega ao teatro RioMar, na zona sul do Recife, para duas sessões, sábado (9) e domingo (10)

Vista por mais de 250 mil pessoas desde 2010, a comédia romântica "Doidas e Santas" se consagrou como um dos espetáculos de maior sucesso da cena teatral carioca. Com direção de Ernesto Piccolo e texto de Regiana Antonini, a montagem é livremente inspirada no livro homônimo de Martha Medeiros. A peça chega ao teatro RioMar, na zona sul do Recife, para duas sessões, sábado (9), às 21h, e domingo (10), às 20h.



"Doidas e Santas", que em 2016 virou longa-metragem protagonizado por Maria Paula, é um projeto idealizado por Cissa Guimarães e sua primeira produção em mais de 30 anos de carreira no teatro. A atriz sempre desejou levar à cena um trabalho que expressasse as inquietações da mulher moderna com relação à vida contemporânea, que exige conjugar marido, filhos, realização profissional e ainda beleza e bom humor.



Cissa encontrou nos textos de Martha Medeiros a motivação para tocar seu projeto e, depois de conversar com a escritora, convidou o amigo de mais de 30 anos Ernesto Piccolo para dirigi-la. Piccolo é diretor de "Divã", sucesso teatral de Lilia Cabral também adaptado de obra homônima de Martha Medeiros; e ainda da bem-sucedida "A História de Nós 2".



O livro de Martha Medeiros é uma coletânea de crônicas independentes que forneceram a matéria-prima para Regiana Antonini construir a trama bem-humorada desta mulher moderna que identificamos a todo momento e em qualquer parte. Regiana acrescentou ainda à dramaturgia algumas histórias divertidas que ela mesma viveu, e que, por afinidade, poderiam muito bem ser encontradas no livro de Martha.



No palco, acompanhamos a trajetória de Beatriz (Cissa Guimarães), uma psicanalista em crise no casamento. Seu marido (Giuseppe Oristânio) é turrão e machista e não tolera a ideia da separação. Fechando o elenco, temos "as mulheres da vida" de Beatriz: irmã, mãe e filha, personagens vividas pela atriz Josie Antello. O público vivencia alegrias, desilusões, neuroses da vida urbana, o prazer que se esconde no dia a dia, as relações amorosas e o poder transformador da coragem e do afeto.



Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 100 e estão à venda na bilheteria do teatro RioMar (terça a sábado, das 12h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h) e no site www.uhuu.com. Em todos os setores, há ingressos limitados promocionais a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).