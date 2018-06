Circuito Brasília Junina lança edital para grupos culturais

Inscrições podem ser feitas até 6 de julho

A Associação Imaginário Cultural está com inscrições abertas para o edital do Circuito Brasília Junina 2018. O projeto cultural é realizado nos meses de junho e julho, e tem o objetivo de mapear festejos juninos em comunidades do Distrito Federal e cidades do Entorno, além promover apresentações de música, manifestações populares e quadrilhas. Podem participar grupos culturais, organizadores de eventos, quadrilhas, bandas de forró e de música que se encaixem no contexto de festas juninas.



As inscrições para o edital de chamamento já começaram a ser recebidas. Segundo a Imaginário Cultural, os grupos e produtores selecionados serão divulgados em duas etapas: a primeira em 14 de junho e a segunda, em 9 de julho. O Brasília Junina é realizado em parceria com a Secretaria de Cultura do DF.



Até 29 de julho, as cidades de Ceilândia, Paranoá, Sobradinho, Águas Lindas de Goiás, São Sebastião, Taguatinga e Samambaia recebem a arena do Brasília Junina, em festejos semanais. A programação em cada arena a ser montada em cada cidade inclui apresentações de bandas, concurso de quadrilhas, praça de alimentação e feirinha de artesanato.



CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018

Até 6 de julho

Inscrições:bit.ly/brasiliajunina2018.