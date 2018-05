Circo da China volta a Brasília

O grupo esteve na cidade em 2017

A renomada companhia chinesa desembarca na capital novamente. Desta vez, com o espetáculo "On Ice Mundo da Imaginação". O grau de dificuldade das apresentações vai ficar ainda maior. Isto porque os bailarinos terão que realizar todas as acrobacias em uma pista de gelo.



Os fãs dos movimentos técnicos terão a oportunidade de ver de perto uma nova exibição dos artistas do circo internacional. Para a ocasião, serão feitas duas apresentações por dia.



Na produção, a apresentação conta com mais de 30 artistas chineses. Entre eles estão acrobatas, contorcionistas e dançarinos que garantem muitas emoções.



Com imaginação e desafiando as leis da gravidade, o grupo promete trazer a Brasília uma história incrível para encantar o público.



CIRCO DA CHINA-ON ICE MUNDO DA IMAGINAÇÃO

Ginásio Nilson Nelson - Eixo Monumental

Dias 12 e 13 de maio

Informações: (61) 3342-2232

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos a partir de R$ 60 (www.bilheteriadigital.com.br)