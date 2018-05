Circo da China On Ice aporta pela primeira vez em Olinda

Em espetáculo que une impressionantes acrobacias e contorcionismo no gelo, renomada companhia faz três apresentações no Teatro Guararapes

Pela primeira vez no Brasil, a milenar arte circense chinesa, com acrobacias de tirar o fôlego e movimentos que desafiam a lei da gravidade, será apresentada no gelo. O Circo da China on Ice, em turnê pelo país, traz o espetáculo "O Mundo da Imaginação" para três sessões, sábado (26), às 17h e 19h30, e domingo (27), às 17h, no Teatro Guararapes, em Olinda.



Criada há 15 anos, com apresentações em todos os continentes e show residente nos Estados Unidos e em Israel, o renomado Circo da China On Ice chega ao Brasil com 25 acrobatas que combinam habilidades circenses com a arte da patinação no gelo, o que torna o show ainda mais especial e uma experiência única para seus espectadores.



Equilibrismo, acrobacias e contorcionismo num espetáculo de beleza e encantamento. "O Mundo da Imaginação" é uma romântica história que mistura realidade e imaginação. Ansiosa para uma viagem ao misterioso Reino do Gelo e da Neve, a Menina da Onda, que vive no Mundo do Mar, é levada pelo Vovô do Vento Norte para voar pelo céu - e se torna a Fada de Cristal.



Ela vê as fadas da neve andando pelo céu, girando e brincando com chapéus. Aprende a patinar e a fazer boneco de neve; em sua casa, mira estrelas do mar, algas flutuantes, sereias. À delicadeza dessa história se unem um príncipe e uma princesa, unicórnios, além de personagens da literatura infantil, como Peter Pan e Pinocchio, em show que encanta ainda pelo cenário, iluminação e figurinos.



Os ingressos custam de R$ 42 a R$ 144, à venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3182-8020.