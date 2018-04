Ciranda Literária desembarca na capital

CIRANDA

de 4 até 05/05, às 20h

Sesc 913 sul. Ing. R$20

A turnê nacional do projeto "Ciranda Literária Lira que Gira" começa por Brasília neste mês. Depois, vai circular pelos estados do Maranhão, São Paulo, Pará e Distrito Federal.A Ciranda é coordenada pela escritora e atriz maranhense Lília Diniz e consiste em intervenções que promove o diálogo entre a poesia e a música.Lília Diniz convida os músicos Chico Nogueira e Carol Carneiro para cirandar, assim como o também o maranhense, compositor e cantor Erasmo Dibell e Alberto Salgado, encerrando a celebração da poesia com a música.