Cinema de Hong Kong é tema de festival em Brasília

A mostra ocorre durante quatro semanas, com 23 produções de Hong kong, debate e curso

A mostra "Cidade em chamas: O cinema de Hong Kong" entra em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília no próximo dia 12 de junho. A programação, com curadoria de Filipe Furtado, ressalta um passeio histórico peculiar. Tudo inicia nos anos de 1960 e 1970 com as produções da Shaw Brothers, passa pelo cinema novo de Hong Kong do começo dos anos 1980 e culmina em projetos produzidos até 1997.



A programação traz mais de vinte filmes cult de diretores e atores chineses. Serão exibidos gêneros como as artes marciais, comédias, musicais, filmes policiais, de horror e de fantasia, com destaque para "Nômade", de Patrick Tam, "Sonhos da Ópera de Pequim", de Tsui Hark, "O Arco", de Cecile Tang, um dos primeiros filmes orientais dirigido por uma mulher.



O filme "Projeto China" terá sessão inclusiva, com LIBRAS e Audiodescrição. A sessão ocorre no dia 29 de junho (sexta-feira) às 11 horas, com entrada franca, mediante retirada de senhas, 1h antes da sessão, na bilheteria do CCBB.O Debate ocorre no dia 21 de junho (quinta-feira), às 19 horas, e conta com as participações de Júlio Bezerra, Filipe Furtado e Felipe Moraes. O Debate vai contar com tradução em LIBRAS.



Para se inscrever no curso, basta enviar email para: hongkongccbb@gmail.com.



CIDADE EM CHAMAS: O CINEMA DE HONG KONG

CCBB Brasília

De 12 de junho a 8 de julho

Ingressos R$5(meia), no local.