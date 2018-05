Cinema contemporâneo suíço é foco de festival

Programação da sétima edição acontece no CCBB e no Cinesesc

Começa nesta quarta (9), com exibições até 21 de maio, no Cinesesc e no Centro Cultural Branco do Brasil, a 7ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo. De São Paulo, o evento segue para o Rio de Janeiro, onde acontece a partir de 30 de maio.



Entre os destaques da programação está o documentário "Hafis & Mara", do cineasta Mano Khalil. O diretor marca presença na abertura e também em dois debates realizados no CCBB: na quinta-feira (10), às 18h30, e no Cinesesc, na sexta (11), às 19h30.



A programação reúne longas documentais e de ficção. Outra atração é o inédito "Diário da Minha Cabeça", de Ursula Meier, vencedora do Urso de Prata no Festival de Berlim 2012 com "Minha Irmã". Também merecem atenção "O Som da Voz", de Bernard Weber; "O Tribunal do Congo", de Milo Rau; e "Sobre Ovelhas e Homens", de Karim Sayad.





Confira a programação completa:



>> CINESESC

09 de maio

20h30 – HAFIS & MARA | Filme de Abertura + Debate com o diretor Mano Khalil



10 de maio

16h10 – A FÚRIA DE VER

18h00 – EU NÃO TENHO IDADE (PARA TE AMAR)

19h30 – AMARRADOS

21h30 – PARZIVAL + DIÁRIO DA MINHA CABEÇA



11 de maio

16h10 – AO LARGO + TELEVISÕES

18h00 – SOBRE OVELHAS E HOMENS

19h30 – DEPOIS DA GUERRA

21h30 – ENCONTRO ÀS CEGAS + GOLIAS



12 de maio

16h10 – EU SOU A GENTRIFICAÇÃO. CONFISSÕES DE UM CANALHA

18h00 – A BATALHA DE SÃO ROMANO + COPIAR COLAR DELETAR

19h30 – HAFIS & MARA + Debate com o diretor Mano Khalil

21h30 – O TRIBUNAL DO CONGO



13 de maio

16h10 – EU NÃO TENHO IDADE (PARA TE AMAR)

18h00 – DIÁRIO DA MINHA CABEÇA

19h30 – O SOM DA VOZ

21h30 – ENTRE TERRAS + BEM-VINDO À SUÍÇA



14 de maio

16h10 – CASA SON DUNO + A FÚRIA DE VER

18h00 – AO LARGO + TELEVISÕES

19h30 – NO RITMO + SOBRE OVELHAS E HOMENS

21h30 – COPIAR COLAR DELETAR



15 de maio

16h10 – AMARRADOS

18h00 – BEM-VINDO À SUÍÇA

19h30 – EU SOU A GENTRIFICAÇÃO. CONFISSÕES DE UM CANALHA

21h30 – DEPOIS DA GUERRA



16 de maio

16h10 – NO RITMO + A BATALHA DE SÃO ROMANO + CASA SON DUNO + ENCONTRO ÀS CEGAS + ENTRE TERRAS + REBOBINAR O FUTURO

18h00 – GOLIAS

19h30 – PARZIVAL + DIÁRIO DA MINHA CABEÇA

21h30 – O SOM DA VOZ



>> CCBB SP

09 de maio

17h00 – TELEVISÕES

19h30 – A FÚRIA DE VER



10 de maio

15h00 – PROGRAMA DE CURTAS I *

16h30 – EU NÃO TENHO IDADE (PARA TE AMAR)

18h30 – HAFIS & MARA



11 de maio

15h00 – EU SOU A GENTRIFICAÇÃO. CONFISSÕES DE UM CANALHA

17h00 – ANIMAIS

19h30 – SOBRE OVELHAS E HOMENS



12 de maio

15h00 – BEM-VINDO À SUÍÇA

17h00 – O SOM DA VOZ

19h00 – BE’ JAM BE ESSE CANTO NUNCA TERÁ FIM



13 de maio

15h00 – PROGRAMA DE CURTAS II **

16h30 – GOLIAS

18h30 – DEPOIS DA GUERRA



14 de maio

17h00 – PROGRAMA DE CURTAS I *

19h00 – AMARRADOS



16 de maio

17h00 – EU SOU A GENTRIFICAÇÃO. CONFISSÕES DE UM CANALHA

19h30 – DIÁRIO DA MINHA CABEÇA



17 de maio

15h00 – TELEVISÕES

17h00 – EU NÃO TENHO IDADE

19h30 – A FÚRIA DE VER



18 de maio

15h00 – AMARRADOS

17h00 – HAFIS & MARA

19h30 – O SOM DA VOZ



19 de maio

15h00 – PROGRAMA DE CURTAS II **

17h00 – ANIMAIS

19h00 – BEM-VINDO À SUÍÇA



20 de maio

15h00 – BE’ JAM BE ESSE CANTO NUNCA TERÁ FIM

17h00 – GOLIAS

19h00 – DIÁRIO DA MINHA CABEÇA



21 de maio

17h00 – DEPOIS DA GUERRA

19h30 – SOBRE OVELHAS E HOMENS