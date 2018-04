Cinema ao ar livre Shell Open Air anuncia programação

O evento ainda conta com shows de artistas nacionais e um espaço gastronômico.

As quartas-feiras estão reservadas para musicais inéditos na história do evento: "Os Embalos de Sábado à Noite" e "Chicago" – exceto pela noite de abertura, que terá "Curtindo a Vida Adoidado" . As quintas estão reservadas para os super clássicos, como "Titanic", que em 2018 completa 20 anos de lançamento no Brasil, e "Pulp Fiction".

Há também opções para o público infanto-juvenil, com títulos como "Extraordinário" e "Jumanji - Bem-vindo à Selva".Já as sextas-feiras são reservadas aos lançamentos mais recentes do circuito, inclusive com uma pré-estreia dentro do festival: a de "Como é Cruel Viver Assim", de Júlia Rezende, no dia 25 de maio. Há também "Pantera Negra" e "Jogador N°1". Já os sábados se dividem entre os vencedores do Oscar 2018 e títulos icônicos, como "Cinema Paradiso", "O Silêncio dos Inocentes", "A Forma da Água", "Dunkirk" e "Três Anúncios para um Crime".