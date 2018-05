Cineclube Transversalidades chega à Estrutural

No próximo dia domingo (27), a partir das 9h, a cidade Estrutural irá receber o projeto Cineclube Transversalidades, que vai levar cinema e literatura para os moradores do local. Serão duas sessões gratuitas na Associação São Francisco. O tema desta edição é violência contra a mulher.

O primeiro filme exibido será o "Chega de Fiu Fiu", um documentário com 73 minutos e direção de Amanda Kamanchek e Fernanda Frazão. O filme narra a história de Raquel, Rosa e Teresa, moradoras de três cidades brasileiras, que, por meio de ativismo, arte e poesia resistem e propõem novas formas de (con)viver no espaço público. O segundo filme da edição será Casamento Infantil. Um documentário com direção de Raphael Erichsen e 3Filmgroup.tv que mostra que o Brasil é o quarto maior país em números absolutos em casamento infantil.

O projeto é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Ao todo, serão realizadas 16 sessões com curtas e médias metragens.





CINECLUBE TRANSVERSALIDADES

Cidade Estrutural

Domingo (27), a partir das 9h

Detalhes em culturadigital.br/transversalidades/