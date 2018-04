Cineclube da Morte tem exibição de 'A Balada de Narayama'

Evento mensal do Caixa Belas Artes, o Cineclube da Morte tem uma nova sessão nesta terça-feira (10), com a exibição de "A Balada de Narayama", de Shôhei Imamura. Após o filme, acontece um debate com a Dra. Ana Claudia Arantes e Tom Almeida, os idealizadores do projeto.

Inspirado em encontros denominados "cafés da morte", reuniões que tiveram origem na França e no Reino Unido, o evento consiste na exibição de um filme que tenha a morte como assunto principal, seguida de um papo aberto com a plateia. Motivado pelo filme apresentado, o público pode trocar experiências pessoais sobre a perda de entes queridos e, assim, tentar lidar de forma mais fácil com o luto.



"A Balada de Narayama", de Shôhei Imamura, é de 1983, e conta a história de uma aldeia do Japão onde, em decorrência da escassez de comida, o povoado cria uma política voluntária na qual parentes mais novos carregam seus familiares com mais de 70 anos para o topo da montanha Narayama, onde são deixados para morrer.



Orin (Kinuyo Tanaka) é uma senhora que está perto de se tornar septuagenária e começa a aceitar seu destino cruel. Seu filho viúvo, Tatsuhei (Teiji Takahashi), não consegue suportar a ideia de perder a mãe. Seu neto egoísta está feliz em saber que Orin irá morrer. Ao redor deles, uma família de ladrões é tratada com severidade pela comunidade, e um homem de 70 anos, expulso de casa pelo filho, precisa mendigar por um pouco de comida.



Caixa Belas Artes

Tel. (11) 2894-5781

Terça-feira (10), 19h30

R$ 22