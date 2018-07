Cineclube da morte exibe 'O Sétimo Selo'

No mês do centenário de nascimento de Ingmar Bergman, o Cineclube da Morte exibe o clássico "O Sétimo Selo" (1957), em película 35mm, nesta terça-feira (10), às 19h30. Como o projeto tem como o objetivo debater a cerca da morte, como superar, seguir em frente e aceitá-la como algo que faz parte da vida, depois do filme, acontece um debate com a Dra. Ana Claudia Arantes e o coach Tom Almeida, idealizadores do projeto.

A morte é um assunto comum na filmografia de Ingmar Bergman, assim como as questões existenciais, a solidão e a fé. Situado na Idade Média, "O Sétimo Selo" reúne todos esses elementos para contar a história de um cavaleiro que retorna das Cruzadas após dez anos de ausência, e encontra a Suécia devastada pela peste negra. Isso faz com que ele reflita sobre o sentido da vida e, consequentemente, sua fé em Deus enfraquece. Diante da iminência de morrer, ele próprio se depara com a personificação da Morte que o convida para uma decisiva partida de xadrez, cujo resultado revelará a sua sentença.





CAIXA BELAS ARTES

Tel.: (11) 2894-5781

Terça-feira (10), 19h30

R$ 22