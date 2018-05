Cine PE exibe seis longas e 24 curtas de todo o país

Começa nesta quarta-feira (30) a 22ª edição do Cine PE, uma das maiores vitrines da produção audiovisual brasileira. O evento, que agora é gratuito, acontece até o dia 5 de junho. O tradicional Cinema São Luiz, no centro do Recife, será novamente o palco para as exibições de produções de todo o país. Além da atriz Cássia Kis, da cineasta Kátia Mesel e da empresa Box Brasil, a 22ª edição do Cine PE rende homenagem ao ator Rodrigo Santoro.





Os seis longas nacionais selecionados para a mostra competitiva foram "Os Príncipes", de Luiz Rosemberg Filho (RJ); "Henfil", de AngelaZoé (RJ); "Meu Tio e o Joelho de Porco", de Rafael Terpins(SP); "Marcha Cega", de Gabriel Di Giacomo (SP); "Christabel", de Alex Levy-Heller (RJ); e "Dias Vazios", de Robney Bruno Almeida (GO).



Fora de competição, a Mostra Hors-Concours recebe na noite de abertura do Cine PE 2018 a estreia nacional do filme "Mulheres Alteradas", de Luis Pinheiro (SP), distribuído pela Paris Filmes, com elenco estrelado por nomes como Deborah Secco e Alessandra Negrini. O filme é uma comédia adaptada dos quadrinhos de Maitena, onde os caminhos de quatro mulheres se cruzam em situações típicas do universo feminino da autora.



Na mesma noite será exibido o curta em animação "Desculpe, me afoguei", de Hussein Nakhal e David Hachby (RJ), também dentro da mostra Hors-Concours. Esse curta é uma co-produção internacional da ONG Médicos Sem Fronteiras e do Studio Kawakeb, de Beirute, no Líbano. Foi inspirado em uma carta, alegadamente encontrada junto ao corpo de uma pessoa que se afogou no mar Mediterrâneo.



Os ingressos poderão ser retirados antecipadamente nesta terça (29) e quarta-feira (30), das 14h às 18h, na bilheteria do próprio Cinema São Luiz. Durante o festival, a bilheteria do cinema estará aberta para retirada dos ingressos diariamente, das 16h às 20h. A distribuição das entradas estará sujeita à lotação da sala. Aqueles que já compraram seus ingressos serão reembolsados, devendo para isso dirigirem-se às bilheterias.

Dos 503 inscritos para as mostras competitivas, número que supera as inscrições de 2017, que recebeu 473 candidatos, seis longas de ficção e documentários estarão juntos na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, oito títulos na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos e dezesseisna Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais.Com o adiamento do festival em decorrência da crise dos combustíveis, a agenda de exibições e homenagens do evento precisou ser alterada. Entretanto, a programação não sofreu nenhum prejuízo em termos de conteúdo: todos os longas e curtas-metragens das mostras competitivas e Hors Concours serão exibidos em novos dias e horários.