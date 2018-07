Cinco anos depois, Espaço Cultural Renato Russo é reaberto

Durante a reabertura houve atividades na parte externa do espaço, com participação de DJ e food trucks. No complexo há também o trabalho de grafite da fachada externa. Cerca de 50 artistas fizeram intervenções no fim da semana. Familiares de Renato Russo compareceram ao evento.



Nas galerias houve a estreia da terceira edição da exposição Ondeandaonda, com quadros, instalações e esculturas de artistas locais, cedidas por 19 galerias da cidade.



Ainda será finalizada a parte administrativa, que deve ser entregue junto à biblioteca e à gibiteca.



Com informações Agência Brasília

Após ficar cinco anos de portas fechadas, o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, foi reaberto neste último sábado (30), após passar por reforma. Foram entregues o cine teatro, a sala multiuso e o teatro galpão, além de duas galerias, saguão e mezanino.De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), os trabalhos tiveram custo de R$ 6.268.563,77, com recursos do Banco do Brasil.O espaço estava fechado desde 2013, após interdição. "Recuperamos aqui um espaço muito importante na história artística e criativa da cidade", disse o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, acompanhado da esposa e colaboradora do governo, Márcia Rollemberg, na solenidade de entrega.