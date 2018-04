Cibelle Hespanhol faz show especial

A cantora gaúcha Cibelle Hespanhol se apresenta pela primeira vez no Bourbon Street nesta terça-feira (24). Acompanhada por Duda Lima, Mario Lima, Herbert Medeiros, João Erbetta e Guiza Ribeiro, Cibelle ainda convida para essa noite Oswaldo Montenegro e Beto Lemos.



No repertório do show estão "Ainda é", single e título do disco, "Maldade", "Não Peça Por Favor", com a participação de Evandro Mesquita; e "Depressa", que cantará com o Oswaldo Montenegro no dia do show.



Aos 27 anos, Cibelle começou a se envolver com música aos sete anos, quando começou aulas de violão, estrutura musical e técnica vocal, enquanto ainda morava na cidade de Toledo, no Paraná. Já em 2007, foi semifinalista do programa "Jovens Talentos", apresentado por Raul Gil.



Continuar a ler Já em 2011, mudou-se para São Paulo e integrou a banda da Oficina dos Menestréis, grupo de teatro musical de Oswaldo Montenegro, do qual faz parte até hoje. Em 2013, lançou seu primeiro disco titulado "Pronta Pra Amar".





Bourbon Street

Tel. (11) 4003-1212

Terça-feira (24), 21h30

R$ 65