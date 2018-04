Cia discute teatro como forma de vida

Intitulada 'Merda', peça debate sobre Teatro de forma divertida

A Cia. Fictícia de Teatro está em cartaz com seu primeiro espetáculo, "Merda!". Com texto e direção de James Fensterseifer, o espetáculo é uma comédia dramática onde os atores Ivan Zanon e Felix Saab divertem o público com ironia e discutem as possibilidades de se fazer teatro como meio de vida.



O produtor, dramaturgo, iluminador e diretor James Fensterseifer lançou em julho do ano passado no Jogo de Cena a Cia. Fictícia de Teatro com a encenação da novela em três capítulos mensais, "Sigo Te Amando



- Embora Desorientado". O trabalho da cia. é aliar, de forma consciente, o divertido ao discurso profundo.



MERDA!

Sexta a domingo, às 20h

Casa dos 4(SCLRN 708).

Ing. R$ 20, no local. C.I:14 anos.