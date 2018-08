Companhia de Teatro apresenta peças infantis

Apresentações serão em locais variados; no sábado (4), O ‘Casamento da Dona Baratinha’ ocorre no Brasília Shopping

A Néia e Nando Companhia Teatral entra em cartar, a partir de sábado (4), com dois espetáculos infantis. Um deles é a adaptação da obra mais difundida do escritor italiano Carlo Collodi, "Pinóquio", e a outra é "O Casamento da Dona Baratinha".



Na adaptação da companhia brasiliense, batizada de "Pinóquio no Sertão", o boneco de madeira é transportado ao agreste brasileiro e Gepetto transforma-se em um nordestino, que faz bonecos de argila.



O outro espetáculo, "O Casamento da Dona Baratinha", gira em torno de uma moeda de prata e do casamento da personagem que dá título ao espetáculo.



NÉIA E NANDO

De 04 até 26/08

Informações no neiaenando.com.br.

Ingressos R$ 20 (meia)