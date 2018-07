ChocoFest ganha segunda edição em Olinda

Para celebrar o Dia Internacional do Chocolate, comemorado no dia 7 de julho, o Zoco Café & Delícias, em Olinda, promove a segunda edição do ChocoFest. O festival de chocolate da casa começa neste sábado (7) e vai até 21 julho, trazendo um cardápio especial e bem doce para alegria dos chocólatras de plantão. O menu achocolatado conta com três opções de chocolate quente, crepioca de chocolate e dois tipos de brownies.





O Pitéu (R$ 12,00), já conhecido no festival, é feito com brownie de chocolate 50% cacau, cobertura de brigadeiro, granulados coloridos e gotas de chocolate acompanhado de chantilly. O outro sabor que será servido é o Brownelícia (R$ 11,00), com cobertura Nutella, creme de chocolate branco e farofa de biscoito Oreo.



Sob o comando de Danielle Leal e Rodrigo Gonçalves, as delicias do cardápio especial podem ser saboreadas numa área interna climatizada ou no seu jardim externo, com capacidade total para cerca de 30 pessoas. O Zoco Café e Delícias, na av. Carlos de Lima Cavalcanti, nº 1828, Casa Caiada (atrás da Praça da Bíblia), Olinda, funciona de terça a sábado, das 16h às 21h. Mais informações pelo 98238-6714 e cafezoco@gmail.com . Nas redes sociais, o café jardim está no Instagram e Facebook (@cafezoco).

Todos os chocolates quentes são feitos com 50% cacau, toque de Nutella e cobertos por chantilly. Entre eles, o Chocomenta, que ganha também um toque de xarope de menta refrescante, e o Chocotang, com xarope de tangerina. O queridíssimo Chocoterapia, que foi lançado no primeiro ChocoFest, além da cobertura de chantilly, possui cobertura de marshmallow maçaricado, gotas e calda de chocolate e uma borda de amendoim. Os chocolates quentes vão de R$ 13,50 a R$ 15,00.Há ainda uma versão de chocolate das famosas crepiocas fininhas do Zoco: a Chococrepi (R$ 17,00), feita com crepioca de chocolate, recheio de brigadeiro e coberta com calda de caramelo e amendoim granulado, além de acompanhar bola de sorvete de creme. Os queridinhos da casa, os brownies, prometem adoçar ainda mais o cardápio.