Chico Buarque vem a Brasília em agosto

Afastado dos palcos desde 2012, músico traz nova turnê que já foi vista por mais de 90 mil pessoas

Chico Buarque chega a Brasília nos dias 30 e 31 de agosto, com a turnê "Caravanas", no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. As vendas de ingresso começam na próxima semana, em 08 de maio.



O show chega ao DF depois de passar por Minas, pelo Rio de Janeiro e São Paulo e ser vista por mais de 90 mil pessoas. O sucesso se explica não só pela expectativa naturalmente criada em torno dos shows de Chico, afastado dos palcos desde 2012, mas também pela repercussão do álbum "Caravanas", apontado por muitos como um dos melhores do ano.



Uma das promessas para o show de Chico está na canção "Yolanda" (versão em português do compositor para canção do cubano Pablo Milanés) e em "Casualmente", música construída sobre uma memória de Havana. O show tem patrocínio da Icatu Seguros, que já havia apoiado o último espetáculo do artista.



CHICO BUARQUE

30 e 31/08.

Ingressos disponíveis em 08/05, no www.ingressorapido.com.br.