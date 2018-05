Chico Buarque leva novo show ao teatro Guararapes, em Olinda

Chico Buarque chega a Olinda com a turnê "Caravanas", desta quinta-feira (3) a domingo (6), no Teatro Guararapes. Inspirada no álbum homônimo, a turnê estreou em dezembro, em Belo Horizonte, com as cinco apresentações esgotadas. Os elogios à estreia foram unânimes. Além do público que lotou as cinco noites em Belo Horizonte, a imprensa aclamou o espetáculo. A sofisticada costura do roteiro também foi enaltecida pela crítica.









Com duração de aproximadamente 1h30, o roteiro inclui duas parcerias de Chico com Tom Jobim, "Retrato em branco e preto" e "Sabiá", que nunca estiveram presentes em seus espetáculos oficiais. O repertório traz ainda clássicos que há muito não eram apresentadas ao vivo, como "Gota D´água", "Partido alto", "Estação derradeira" e "Iolanda".



O eu lírico feminino está presente em "Palavra de mulher", "A história de Lily Braun", que se irmanam com canções da lavra mais romântica de Chico, como "Todo sentimento", "As vitrines" e "Futuros amantes". O roteiro do show resgata também "lados B" da lavra do poeta, como "Outros sonhos", e "A bela e a fera", que ressurgem com novos sentidos.



O célebre malandro cantado por Chico volta à cena mais atual do que nunca, como atestam os versos de "Homenagem ao malandro". O espetáculo é dedicado a Wilson das Neves, que morreu no ano passado. Para relembrar uma canção composta com o parceiro e tradicional baterista de várias turnês, Chico interpreta "Grande Hotel".



Os ingressos custam de R$ 125 a R$ 490 e estão sendo vendidos na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Virtual

A abertura de Caravanas é com a única canção não autoral do roteiro, "Minha embaixada chegou", de Assis Valente. Os versos "minha embaixada chegou, deixa meu povo passar, meu povo pede licença, pra na batucada desacatar" desembocam no clássico buarquiano "Mambembe", uma ode aos artistas, malandros, moleques, mendigos, a essa gente cigana que segue cantando. É a caravana de Chico pedindo passagem.

O álbum Caravanas está presente na íntegra e não apenas inspira o show, mas dá o norte de todo o repertório. As demais canções escolhidas dialogam com as mais recentes, seja por afinidades musicais ou temáticas. Através delas, Chico revisita sua própria história e reafirma, mesmo que não intencionalmente, a atemporalidade de sua criação.O show traz ainda 19 canções de diferentes décadas, do início dos anos 60 até hoje. A obra de Chico se confunde com a própria história do Brasil. Cronista apurado de seu tempo, ele traçou, em mais de 50 anos de carreira, um painel preciso do país, com seus contrastes, belezas e paixões inflamadas.