Chef Pierre Landry comanda omasake no Hachiko

De quinta (12) a sábado (14), restaurante oferece menu degustação que conta com opções de frutos do mar e peito de pato

O chef Pierre Landry comanda um menu degustação no Hachiko, contemporâneo no Centro, entre quinta (12) e sábado (14). O omasake, quando o chef escolhe o pedido, conta com opções de frutos do mar e peito de pato (R$ 160 por pessoa), com opção de harmonização de vinhos em cinco etapas (R$ 250 por pessoa).



Na lista do cardápio especial do jantar, há opções como o Salmão a L’unilateral com crosta de ervilha e mousseline de couve-flor, o atum em crosta de salsa e pimenta preta e creme de wasabi, o usuzukuri de pargo com molho ponzo, as ostras empanadas crocantes com molho ponzo, o tempura de camarão servido com salada de papaya verde e limão yuzu, peito de pato grelhado servido ao molho de melasse de romã. Para fechar, o chef oferece a bavaroise de lichia e calda de cereja.



Os rótulos da harmonização, que acontecem em cinco etapas, conta com os vinhos Caua Planas Albareda Brut Nature, Querbach Pinot Noir QbA 2009, Terres Secretes Saint-Veran 2015, Vermentino Aspice 2016 e Moscatel de Setubal Sivipa.



HACHIKO

Travessa do Paço, 10, Centro.

Telefone: (21) 2533-6366.

Quinta (12) a sábado (14), das 18h às 23h.

R$ 160 (não harmonizado) a R$ 250 (harmonizado).