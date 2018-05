Charlie Siem e Itamar Golan se apresentam no TUCCA

Dupla se apresenta nesta terça (8), na Sala São Paulo

A Série TUCCA Concertos Internacionais 2018 recebe o violinista britânico Charlie Siem ao lado do pianista israelense Itamar Golan nesta terça-feira (8), para um espetáculo especial na Sala São Paulo.



A dupla marca o terceiro concerto da temporada de 20 anos da Associação. O londrino Charlie Siem é um dos mais aclamados violinistas da atualidade. O jovem também é modelo profissional e já liderou campanhas para marcas como Dunhill e as fragrâncias Giorgio Armani, Dior e Hugo Boss. Siem toca um violino feito por Guarneri del Gesu de 1735, também conhecido como o d'Egville. Em sua carreira, já lançou quatro discos, sendo o mais recente "Under the Stars", de 2014.





O Israelense Itamar Golan é solista regular das orquestras Filarmônica de Israel e Filarmônica de Berlim sob a regência de Zubin Mehta e atualmente leciona música de câmara no Conservatório de Paris. Por conta de sua trajetória, é frequentemente chamado para se apresentar nas mais salas de concertos mais famosas do mundo, como as de Chicago e Edimburgo.



Sala São Paulo