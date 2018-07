Chapada dos Veadeiros recebe a mostra de Teatro Afro Cena

Na próxima semana, os moradores da Chapada dos Veadeiros poderão conferir peças e shows sobre o protagonismo negro

A "Mostra de Teatro Afro Cena", ocorre entre os dias 12 e 15 de julho, em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros (GO). O evento levará à cidade de aproximadamente nove mil habitantes, diversas peças, shows, rodas de prosa, contações de histórias e lançamentos de livros que versam sobre o protagonismo negro.



Dentre os destaques temos o espetáculo "Pentes", do Grupo Embaraça, que debate questões em torno do cabelo crespo; a presença da escritora Cristiane Sobral, que além de lançar dois livros participa de um bate-papo sobre "Protagonismo Negro nas Artes"; oficinas de dança e ancestralidade com Juliana Jardel entre outras atividades.



A "Mostra de Teatro Afro Cena" busca valorizar a troca de vivências entre grupos locais e nacionais neste local que faz parte do maior território quilombola do país. "O fio condutor para a curadoria foi possibilitar o encontro de artistas que trazem em seus repertórios uma linguagem teatral contemporânea e engajada para falar de questões raciais", explica a idealizadora da Mostra, Edymara Diniz.



O projeto, que foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, 2016, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, teve como parte integrante das atividades envolver a comunidade. Por isso, 30 jovens kalungas e/ou afrodescendentes foram selecionados para trabalharem como estagiários bolsistas durante a Mostra.



MOSTRA DE TEATRO AFRO CENA

Cavalcante - GO

De 12 a 15 de julho

Mais informações: http://mostrateatroafrocena.com.br