Cerrado Jazz é atração do final de semana

O Cerrado Jazz Festival chega à sua 3ª edição com apresentações de grandes artistas do jazz e da música instrumental nacional e internacional ao ar livre.

A programação inclui doze shows gratuitos, oficinas, iniciativas sociais, acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual e ações de sustentabilidade.

Sobem ao palco do evento Earl Thomas (EUA) cantando com Igor Prado e Justgroove. Os homenageados desta edição serão Áurea Martins e João Bosco. Ainda haverá apresentações de Amaro Freitas, Spok Quinteto, Irving Acao (Cuba), Duo+2, Ellen Oléria, Bianca Gismonti Trio, Mesa pra Três Jazz, Funqquestra, Gipsy Jazz Club e Capivara Band.

O "Cerrado Jazz" tem como objetivo ser um espaço para a expressão do jazz e suas vertentes, mesclando estilos e concepções, além de incluir Brasília no circuito nacional dos grandes festivais de jazz e música instrumental do país.

3ª edição do Cerrado Jazz Festival

De 3 a 5 de agosto

Sexta e sábado, 21h. Domingo, 20h.

Área externa da Caixa Cultural (SBS Quadra 4)

Entrada franca.