Centro de Dança abre inscrições para residência artística

O Centro de Dança do Distrito Federal está com as inscrições abertas para a residência artística Corpo Presente. As aulas serão conduzidas pela bailarina Denise Stutz, uma das fundadoras do Grupo Corpo. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho. O curso é gratuito e será realizado entre os dias 11 a 15 de junho, das 10 às 13 horas.

Ao todo, serão ofertadas oito vagas para dançarinos e atores com experiência. A seleção é curricular, e os interessados precisam preencher um formulário disponível no site do espaço.

No último dia de atividades, 15 de junho, às 19 horas, o grupo apresentará ao público uma mostra de resultados da residência, no próprio Centro de Dança.

Professora

Nascida em Belo Horizonte (MG) e radicada no Rio de Janeiro (RJ), Denise Stutz trabalhou com nomes como Angel Vianna, Clyde Morgan, Graciela Figueroa, Klauss Vianna e Lia Rodrigues.

Com outros dez bailarinos, fundou, em 1975, o Grupo Corpo, com o qual permaneceu até 1986. Desde 2003, a bailarina desenvolve trabalho solo. Ela já se apresentou em todo o Brasil e em países como Austrália, Alemanha, Espanha, França e Cabo Verde.



RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

Inscrições abertas até 3 de junho

Informações pelowww.centrodedancadf.com.br/residencia/