Centro Cultural Correios recebe quatro exposições em abril

Na mostra Carvão, o artista plástico Dudu Garcia busca levar a carga simbólica da matéria em transformação. A mostra conta com uma versão bi-dimensional, levando a ideia do autor do estancamento da matéria em transformação e a necessidade de organizar o caos. Na versão tri-dimensional, a instalação sugere o infinito. O carvão deixou de ser e volta sob nova forma, como a força do desenvolvimento da humanidade.



O artista Ricardo Hacchia apresenta uma variedade de formatos na exposição Ferro. Hacchia decompõe a forma de uma banheira para criar peças com diferentes curvaturas e ocupações do espaço, onde cada item é essencial para a concretização do todo. Além disso, o escultor cria totens, como origamis, que mostram que o ferro pode se dobrar, com a mesma leveza e maleabilidade do papel, pela arte.



Em Seres, o fotógrafo Jaime Accioly busca retratar as plantas fotografadas como um ser, não somente como uma forma, usando como aliadas as escalas de proporção. O artista usa técnicas de iluminação de retratos (portrait) em detalhes de vegetais com aproximadamente 5 cm, ampliando, em média, 20 vezes. A ideia é mostrar o que muitas vezes não é visto pela maioria das pessoas, estabelecendo uma aproximação do universo vegetal e animal e destacando as formas.



CENTRO CULTURAL CORREIOS

Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.

Telefone: (21) 2253-1580.

Estreia quarta (4), às 19h. Até 27/5.

Terça a domingo, das 12h às 19h.

Grátis.

O Centro Cultural Correios vai inaugurar quatro novas exposições nesta quarta (4), a partir das 19h. Carvão, Ferro, Seres e Ar são as atrações no espaço, todas grátis. Por conta das estreias, haverá um show do saxofonista Leo Gandelman, na sala Revoada, no mesmo dia.A exposição Ar, de Patrícia Secco, é composta por duas partes. Em Revoada, telas com imagens de pipas remetem à infância da carioca. As obras dão a ideia de que vão voar na parede, ou trazem frescor ao ambiente quando penduradas. Na sala Metamorfose, a artista retrata o processo de renovação da vida. Nessa instalação, toda a obra foi produzida com material reciclado.