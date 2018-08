Centenário de Athos Bulcão é celebrado no CCBB

Nascido em 2 de julho de 1918 e morto em 31 de julho de 2008, Athos Bulcão é um artista renomado por ter unido a arquitetura e a arte em suas obras, sejam elas em azulejaria, desenhos, pinturas ou fotomontagens. Para celebrar o centenário do artista, o Centro Cultural Banco do Brasil sedia a mostra 100 Anos de Athos Bulcão, que tem abertura nesta quarta-feira (1).

A exposição, com curadoria de Marília Panitz e André Severo, conta com 300 trabalhos de Bulcão, alguns dos quais inéditos, realizados entre os anos 1940 e 2005. Obras de artistas mais jovens que direta ou indiretamente foram influenciados por Athos também integram a mostra.

Dividida em núcleos, 100 Anos de Athos Bulcão vai além da arte da azulejaria. Destaca também a pintura figurativa do artista realizada nos anos 1940 e 1950, antes de se mudar para Brasília, onde morou até morrer, em 2008. Além disso, a exposição ainda tem os croquis que Bulcão fez para o grupo de teatro O Tablado, do Rio de Janeiro, os figurinos das óperas "Amahl" e "Os Visitantes da Noite de Menotti", paramentos litúrgicos modernistas, grande acervo de seu trabalho gráfico e até os lenços que desenhou quando estava em Paris. No Estado de São Paulo, outro trabalho público se destaca: o relevo em madeira pintada no foyer do Teatro de Araras, em 1991.

Outro aspecto relevante da exposição é a interatividade, desenvolvida a partir do caráter urbano da obra pública de Athos Bulcão inserida nas cidades. Por meio de um aplicativo criado especialmente para a mostra, o público é convidado a interagir e apropriar-se de projetos do artista.



Na abertura, que acontece nesta quarta, às 19h, há um bate-papo sobre a obra de Athos, com a secretária executiva da Fundação Athos Bulcão, Valéria Cabral; os artistas Pedro Ivo Verçosa, Julio Lapagese e Virgílio Neto, que têm obras patentes na exposição; e o fotógrafo Tuca Reinés, responsável por fotografar muitas das obras do pintor.





CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

Tel.: (11) 3113-3651

1º de agosto a 15 de outubro

Quarta a segunda, 9h às 21h

Grátis