Ceilândia vira palco de Break neste sábado

"Às vezes vejo garotos de muito talento, que saem do Brasil, com esses festivais esperamos evitar que isso aconteça. Nós estamos tentando atrair o olhar do mundo para os talentos que temos aqui", comentou Alan Jhone, que também é dançarino e participou de disputas no exterior.





"QUANDO AS RUAS CHAMAM"

Sesc Ceilândia

De sábado até domingo, às 13h

Entrada franca

Classificação livre.

Neste final de semana, a região administrativa de Ceilândia recebe a quarta edição do "Festival Nacional Quando as ruas Chamam", um dos maiores eventos de Breaking ou Break Dance do Brasil. Cerca de R$ 10 mil serão distribuídos nas competições.Idealizado por Alan Jhone Moreira, mais conhecido como Bboy Papel, o evento surgiu em 2012. Desde 2017, o evento transitou por Belém, Fortaleza e Goiânia para as seletivas estaduais. Dançarinos de todo o Brasil estarão reunidos nesta edição. Mais de 10 mil pessoas são aguardadas.O objetivo do projeto é auxiliar no desenvolvimento dos dançarinos do Brasil, gerar visibilidade para os artistas e descentralizar o circuito de festivais, que geralmente ocorrem no Plano Piloto, para chamar atenção paras as regiões administrativas do DF.